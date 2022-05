Her er 17. mai-programmet

Endelig blir det en normal 17. mai feiring i Bodø og Salten.

Vi tok en prat med leder for 17. mai komiteen Ali Horori om hvordan årets feiring blir i Bodø. Hør den under programmet.

Slik er årets program:

07.00 MUSIKK I GATENE

07.05 SPEIDERSAMLING

Oppmøte med Speiderhytta Bodø Harmonimusikk spiller

07.25 AVMARSJ SPEIDERTOG

Rute: Sivert Nielsens gt. – Jordbruksvn. – Parkvn. – Prinsens gt. – Biskop Kroghs gt. – Kongens gt. – Bankgt. – Dronningensgt.- Torvgata til Rådhuset hvor det skal være flaggappell – Tilbake til kongestatuen og Domkirkens Tårnfot

08.00 FLAGGAPPELL VED BODØ RÅDHUS V/FORSVARET

Even Furdal Wold, Bodø Harmonimusikk spiller

08.10 SPEIDERNE LEGGER NED BLOMSTER VED KONGESTATUEN

Bodø Harmonimusikk spiller

08.30 BEKRANSNING AV DE FALNES MINNESTEIN VED DOMKIRKENS TÅRNFOT V/FORSVARET

Bodø Harmonimusikk spiller

09.00 BEKRANSNING AV MONUMENT FOR BRITISKE FLYGERE V/NORSK LUFTFARTSMUSEUM V/FORSVARET

Bodø Janitsjar spiller

09.30 BEKRANSNING AV KRIGSSEILERNES MINNESMERKE V/BODØ KRIGSHISTORISK MUSEUM V/FORSVARET

Bodø Janitsjar spiller

09.30 BARNEHAGETOGET Frammøte ved Bankgata kunstgressbane kl. 09.00.

Avmarsj kl. 09.30 PELLE POLITI BODØ PARADEKORPS Rute: Bankgata, Prinsens gate til Rådhusplassen

SKOLETOGET:

10.40:

1. SALTVERN SKOLE, LØPSMARK SKOLE Frammøte ved Saltvern skole kl. 10.15. Avmarsj kl. 10.40 Rekkefølge: Saltverns skolekorps, Saltvern skole, Løpsmark skole

Rute: Reinslettveien – Parkveien

10.40:

2. RØNVIK SKOLE Frammøte ved Rønvik skole kl. 10.15. Avmarsj kl. 10.40

Rute: Amtm. Worsøes gt. – Nordstrandveien – Kirkeveien. Inn i toget etter Saltvern og Løpsmark skole i krysset Reinslettveien/ Kirkeveien

10.50:

3. ASPÅSEN SKOLE, BODØSJØEN SKOLE, ST. EYSTEIN SKOLE Frammøte ved Aspåsen skole kl. 10.30. Avmarsj kl. 10.50 Rekkefølge: Bodø Harmonimusikk, Aspåsen skole, Bodøsjøen skole, St. Eystein skole

Rute: Parkveien – Nyholmsgata – Fredensborgveien – Torvgata – Parkveien. Inn i toget etter Rønvik skole i krysset Parkveien/Prinsens gate

11.00

4. BANKGATA SKOLE, HUNSTAD UNGDOMSSKOLE, NTG-UNG, BODØ VIDEREGÅENDE SKOLE, NTG-VIDEREGÅENDE SKOLE Frammøte ved Bankgata kunstgressbane kl. 10.40. Avmarsj kl. 11.00

Rekkefølge: Bankgata ungdomsskole, Hunstad ungdomsskole, NTG-ung, Bodø videregående skole, NTG videregående skole

Rute: Bankgata – inn i toget bak St. Eystein skole i Parkveien

11.00

5. ALSTAD UNGDOMSSKOLE, ALSTAD BARNESKOLE, GRØNNÅSEN SKOLE, ØSTBYEN SKOLE. Frammøte ved Østbyen skole kl. 10.40. Avmarsj kl. 11.00

Rekkefølge: Bodø Janitjar, Alstad ungdomsskole, Alstad barneskole, Grønnåsen skole, Østbyen skole

Rute: Ole Reistadsvei, Børtindgata, Sivert Nilsensgate, Jordbruksveien. Inn i toget etter NTG vgs i krysset Jordbruksveien/Parkveien

6. RUSSEN

Går sist i toget til Rådhusplassen

SKOLETOGET KOMMER FRAM TIL RÅDHUSPLASSEN

Bodø Harmonimusikk spiller «Ja, vi elsker» Kulturelt innslag ved: Helene Lovise Nilssen og Ola Bøckmann Leithe Tale ved elever fra Saltvern: Nora Sofie Haukås Steensen, Åsa Hekneby Braseth og Pia Gerhardsen

10.45 SENTRUM SYKEHJEM

Bodø paradekorps spiller

11:45 HOVDEGJORDET SYKEHJEM

Alstad skolekorps spiller i hagen

12.00 FEST FOR ELDRE I BODIN LEIR

Billetter til arrangementet hentes i servicetorget, Bodø rådhus mellom 2.-10. mai. Inngang Torvgata Billettene er gratis. Begrenset antall.

12.30 SØLVSUPER HELSE OG VELFERDSSENTER

Saltvern skolekorps spiller

SALUTT FRA NYHOLMEN SKANDSE VED HURTIGRUTENS ANKOMST

14.00 FESTKONSERT MED ARKTISK FILHARMONI I STORMEN KONSERTHUS

Dirigent: Anna Hartmann, solister Maria Nohr og Tuva Frydenlund Billetter hentes ut i billettskranken i Stormen konserthus. Maks 4 billetter pr. person. Konserten er gratis 15.30

BORGERTOGET:

Frammøte ved Bankgata kunstgressbane kl. 15.30. Avmarsj kl. 1600

Rute: Bankgata – Parkveien – Prinsens gate – Nøstgata – Storgata – Bankgata – Dronningens gate – Torvgata til Rådhusplassen

TOGORDEN:

1. Flaggborg v/Nyholms Skandses Compagnie

2. Bodø/Glimt

3. 17. mai-komiteen

4. Bodø Bystyre

5. Bodø ungdomsråd

6. Støver skolekorps

7. Husfliden Bodø

8. Bodø Håndverkerforening

9. Skeiv ungdom

10. Filipino Community in Bodø

11. North Baton Twirling

12. Bodø Voksenopplæring

13. Bodø Janitsjar

14. Dyrebeskyttelsen Norge BodøBodø klatreklubb

15. Unge Stormen

16. Bodø Folkedanslag

17. IK Junkeren

18. Forsvaret

19. Bertnes Brass

20. Politihøgskolen

21. IK Grand

22. Mørkved sportsklubb

23. Fryd dansestudio

24. Bodø Østre Skytterlag

25. Saltvern skolekorps

26. Bodø skateboardklubb

27. Grønnåsen IL

28. Bamse B

29. Bodø Judo club

30. Bodø Gym og Turn

31. Bodø Harmonimusikk

32. Norsk Tourette Forening

33. Nordstranda idrettslag

34. Salten brukshundklubb

35. Bodø innebandy

36. Bodø og omegn Turistforening

37. B&OI orientering

38. Bodø Paradekorps

39. Salten Taekwon-Do-Bodø

40. Bodø bryteklubb

41. B&OI Turn

42. Bondeungdomslaget i Bodø

43. Bodø Friidrettsklubb

44. Bodø Hockey

45. Filipino Union in Bodø 46. Bodø svømmeklubb

47. Bodø Røde Kors

48. Etteranmeldte

49. Russen

50. Blålystoget

STORMEN KONSERTHUS:

11.00–14.00 Åpent konserthus med aktiviteter for barn Salg av kaffe, kaker, is og brus

14.00–15.00 Festkonsert med Arktisk Filharmoni

15.00–17.15 TV-sending. Programledere Knut Folkestad og Emilie Tverbakk Link til sendingen finnes på Stormens hjemmeside samt sosiale media

17.00 BORGERTOGET KOMMER FRAM TIL RÅDHUSPLASSEN

Velkommen v/ 17. mai-komiteens leder Ali Horori Saltvern skolekorps spiller nasjonalsangen Tale ved Jan Erik Hansen, sjefsredaktør i avisa nordland Bodø Håndverkersangforening synger

BODØ DOMKIRKE

12.00 Gudstjeneste v/ Kyrre Kolvik, organist Brian Hepworth og Bodø Håndverker sangforening deltar.

18.00 Nasjonal Festaften. Bodø Domkor med solist Aleksander Nohr, dirigent George Chittenden

SALTSTRAUMEN SOKN

09.45 17. mai-gudstjeneste Saltstraumen kirke

10.30 17. mai-gudstjeneste Tverlandet kirke

SKJERSTAD OG MISVÆR

11.00 17. mai-gudstjeneste Skjerstad kirke

13.00 17. mai-gudstjeneste Misvær kirke

19.00 Skjerstad kirke, Jubileumskonsert v/Skjerstad mannskor. Dirigent Magne Hanssen

ST. EYSTEIN SKOLE

12.00–14.00 Det blir tradisjonell 17. maifeiring med kafé, leker og tale for dagen

SALTSTRAUMEN SKOLE

08.00 Flaggheising ved Nærmiljøsenteret

09.45 Familiegudstjeneste i Saltstraumen kirke

10.20 Kransenedleggelse utenfor kirken, korpset spiller

10.30 Samling utenfor kirken for togavgang

10.40 Togavgang

11.00 Kafé på nærmiljøsenteret

11.15 Leker for barna

12.00 Tale for dagen, allsang i gymsalen

13.30 Fotballkamp mellom elever og foresatte

MØRKVEDBUKTA SKOLE

11.00 Avmarsj barnetog, starter fra Hunstadsenteret

Tale ved 4. trinn

Kafé og leker ved ankomst til Mørkvedbukta skole

HUNSTAD BARNESKOLE

12.00 Støver skolekorps spiller

13.00 Avmarsj barnetog, starter ved Hunstad barneskole

MØRKVEDMARKA SKOLE

09.30 Avmarsj barnetog, starter fra Mørkvedhallen

BODØSJØEN SKOLE

10.30 Tog-oppmøte ved Aspåsen skole

10.50 Avmarsj skoletog

12.45 Tale for dagen, sang ved 3. trinn

13.00 Kafeen åpner på Bodøsjøen skole (Jekta og Fembøringen)

13.15 Leker for barn

14.30 Arrangementet slutt

GRØNNÅSEN SKOLE

12.00 Tale fra elevrådsleder

Underholdning

Kafé Loddsalg og aktiviteter

NORDSIA GRENDEHUS

10.30 Kafeen åpner Salg av brus, pølser, is og lodd

11.15 Elever fra 5. trinn ønsker velkommen

11.45 Oppstilling av årets 17. mai-tog

12.00 Togavgang fra grendehuset

12.45 Nasjonalsang ved grendehuset 13.00 Elever fra 7. trinn holder tale

NORDSTRANDAHALLEN

11.30 Kafé med salg av kaffe, kaker, pølse m/brød og is Leker for barna Loddsalg

13.00 Bodø Paradekorps

TVERLANDET

08.00 Flaggheising Tverlandet skole

08.15 Frokost for Speiderne

09.00 Bertnes Brass spiller ved Tverlandet bo og servicesenter

10.30 17. mai-gudstjeneste Tverlandet kirke

10.30 Kafé på Tverlandet bo og servicesenter

11.00 Kafé på Tverlandet samfunnshus

12.00 Fremmøte for togavgang 12.15 Sang ved 2. trinn, apell for dagen

12.30 Togavgang

12.45 Kafé og loddsalg i Tverlandshallen

13.00 Leker ved kunstgressbanen

13.30 Underholdning Tverlandshallen

10.30 Kafé på Løding bedehus

11.30 Kafé på Tverlandet samfunnshus

21.00 FLAGGAPPELL VED BODØ RÅDHUS

Her kan du se programmet som pdf 17.mai 2022

Hør praten vår med komitelederen her:

Hurra for 17. mai: