Her er vi mest reddet for å bli smittet

Utenlandsferie er ikke den plassen vi nordmenn frykter koronasmitte mest.

Restaurant, utested eller kafè er den plassen nordmenn er mest redde for å bli smittet av korona. Det viser en ny undersøkelse Frende har gjort for Norstat.

Rådgiver i Frende forsikring, Marius Solberg Anfinsen sier det er litt overraskende, men at det gjenspeiler at de fleste holder seg i Norge i sommer.

1 av 3 av de spurte sier at de ikke er redde for å bli smittet i sommer. Frendeundersøkelsen viser at bare 1 prosent av de 1000 spurte frykter hjemmesmitte.

Her frykter vi smitte

1. På restaurant, kafe, utested: 38 prosent

2. På ferie i utlandet: 31 prosent

3. På teater, kino, revy o.l.: 21 prosent

4. På jobb: 15 prosent

5. På ferie i Norge: 15 prosent

6. På treningssenter: 14 prosent