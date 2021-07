Her ferierer nordmenn i sommer

Fellesferien er i gang og nordmenns ferieplaner er helt like i år, som i fjor. 2 av 3 nordmenn svarer hjemmeferie, egen hytte og bilferie både i år og i fjor, ifølge en ny undersøkelse.

I følge den nye undersøkelsen som Norstat har gjort for Frende Forsikring de siste to somrene, er hjemmeferie, egen hytte og bilferie på topp.

Skadesjef i Frende Forsikring, Petter Lassen sier tallene tyder på at folk tar et betydelig pandemihensyn også i sommer. Han håper det ruster oss nordmenn for en mer normalt høst over hele landet.

– Jeg hadde ikke trodd at hjemmeferie skulle være den mest populære ferien også i år. I 2020 var mye usikkert og ingen var vaksinerte, men tallene våre viser at 1 av 4 blir hjemme også i 2021.

Ifølge undersøkelsen skal bare 15 prosent reise utenlands i sommer.

– Det synes jeg er fornuftig slik situasjonen er akkurat nå. Selv om reiseforsikringen gjelder og reiserådene fra myndighetene har endret seg i juli, er det mange som tar oppfordringen om å bli i Norge, sier Lassen. Med norgesferie kan vi kanskje unngå at deltavarianten av viruset får fotfeste her hjemme.

En av ti dropper ferie

Frendeundersøkelsen viser også at ni prosent av oss ikke skal ha sommerferie i år. Det er en økning fra i fjor, da seks prosent svarte det samme.

– En del utsetter nok ferien og håper på roligere reiseforhold i verden utover høsten. Det er selvsagt en mulighet, selv om det ikke gikk slik i fjor, sier Petter Lassen i Frende Forsikring.