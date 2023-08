Høyre om Østbyen Skole, ny Glimt-stadion og stadig økende boligpriser

Som en del av oppvarmingen til årets lokalvalg, har vi invitert en rekke politikere inn i studio for å bli bedre kjent med disse.

Femte mann ut er ordførerkandidat for Bodø Høyre, Odd Emil Ingebrigtsen.

Ingebrigtsen er tidligere fiskeri- og sjømatminister og har bolig, private arbeidsplasser som to av sine hjertesaker.

Vi tok en prat om diverse punkter fra Bodø Høyres partiprogram, blant annet debatten om Østbyen Skole. Her har Bodø Høyre tatt til orde for at skolen bør legges ned. Selv mener Ingebrigtsen at skolen er økonomisk krevende å holde i drift og mener det er et nødvendig tiltak fra kommunens side. Han viser så til Bodøs 8000 skoleplasser, til tross for at det bare er 6000 elever i byen vår. Dette kan imidlertid føre til en usikker fremtid for både lærere og elever, noe ansatte ved Østbyen Skole har tatt til orde for ved flere anledninger.

Ellers er arealet på Rønvikjorda stadig oppe til debatt. Nylig kom det fram at Bodø/Glimt ønsker å benytte deler av området til å bygge ny Glimt-stadion. Dette er Ingebrigtsen svært positiv til, men hva med matjorda? Kommer ikke dette til å gå ut over bøndene?

