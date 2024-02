– Hvor er demokratiet i dette vedtaket?

Evelinn Tveit, arbeidsplass-tillitsvalgt for Utdanningsforbundet, er ikke fornøyd med fordelingen av ressursene i Saltdal Kommune.

Det er hun ikke alene om å mene.

Saltdal Kommune har vedtatt en utdanningsmodell bestående av lik fordeling av ressurser per klasse. Dette betyr i praksis at en klasse på 6 elever vil få like mye som en klasse på 28 elever. Dette vil, i følge Tveit, føre til en skjevfordeling av ressurser, både når det gjelder antall lærere per klasse og ikke minst den økonomiske biten.

Saltdal Kommune er en liten kommune, kun bestående av 3 barne- og ungdomsskoler. Er dette noe av grunnen til at kommunen må prioritere?

Tveit stiller seg undrende til valgene kommunen har tatt og ønsker svar.

Radio 3 har vært i kontakt med Runar Løvdal Jensen, ordfører for Saltdal Kommune, som ikke hadde anledning til å kommentere før denne artikkelen ble publisert.

Hør hele innslaget her: