10. Juni var den halvårlige øvelsen Viktig melding – søk informasjon. Radio 3 Bodø som er Bodø og Salten sin største radiokanal er en såkalt varslingskanal, det gjør at vi to ganger i året sender nyheter med påfølgende distriktsnyheter under denne testingen.

Onsdag 10. juni klokken 12.00 tester Sivilforsvaret signalet «Viktig melding – søk informasjon» i alle kommuner der det er montert varslingsanlegg.

Sivilforsvaret, som er en del av DSB, tester varslingsanleggene fast i januar og juni hvert år. Signalet sendes i tre serier med ett minutts opphold mellom seriene. Signalet betyr at du skal søke informasjon i for eksempel radio, tv, aviser, myndighetenes nettsider og sosiale medier.

Rundt om i landet er det cirka 1 250 tyfoner som skal varsle befolkningen ved akutt fare. Varslingsanleggene kan bli brukt både i fred og krig.

– I fredstid kan varslingsanleggene blant annet brukes ved industriulykker med utslipp av giftige eller farlige stoffer. Mens i krig kan anleggene brukes ved fare for flyangrep, sier Tore Ketil Stårvik, som er sjef for Sivilforsvaret.