Innfører bruk av gjennomsiktige søppelsekker

Iris Salten og Østbø i Bodø innfører snart bruk av gjennomsiktige søppelsekker dersom man skal levere avfall på miljøstasjonene.

Leder for kommunuikasjon og marked i Iris Salten, Pernille Kolsing, sier at de ønsker å få bukt med farlig avfall og at elektronisk avfall skal havne sammen med annet avfall.

Årsaken er at de ønsker å få bukt med at farlig avfall og elektronisk avfall havner sammen med annet avfall og for å sikre forsvarlig gjenvinning av slike typer avfall. Forhindre brann i restavfallsanlegg som følge av batterier, nødbluss og fyrverkeri er feilsortert sammen med restavfall og blir kvernet sammen med restavfall.

Gjennomsiktige sekker gjør det enklere for de ansatte ved torgene å utføre visuell kontroll.