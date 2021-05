Innsamlingsaksjon for Maytham

Tidligere i år skrev AN om 43 år gamle Maytham som kom til Norge fra Irak for første gang for 14 år siden. Nå samles det inn penger for å hjelpe Maytham.

Kona Amal og de to barna er norske, men Maytham har vedtak om utkastelse og innreiseforbud i to år. Utreisefristen var 13. april, men familien har ikke gitt opp håpet om at han får bli. Kirkens Bymisjon i Bodø har engasjert seg for mannen, som har jobbet frivillig på bymisjonens matstasjon etter at han fotlenkesonet deler av straffen for brudd på innreiseforbud der.

Astrid-Marie Silåmo er kollega med Maytham og også den som har startet en innsamlingsaksjon.

– Maytham og familien har mange bekymringer akkurat nå. Jeg ønsker at de i hvert fall skal slippe å tenke på utgifter til advokater. Målet er å samle inn 100 000 kroner i løpet av de 90 dagene jeg har satt som varighet på aksjonen, og det tror jeg vi klarer. Jeg er overveldet over responsen så langt.

La Maitham få bli i Norge! (Facebook)

Maytham Mohsin Alwan Al-Zubaidi sin historie i Norge er langvarig og oppstykket. I 2018 kom brøt han innreiseforbud og kom tilbake til landet. Han fikk ti måneders fengselsstraff.

– Som forelder er det helt utenkelig å skulle være borte fra barna sine, og Maytham gjorde det enhver forelder ville ha gjort. Han reiste tilbake til Norge, sier Astrid-Marie Silåmo.

Hun roser kollegaen for jobben han gjør som frivillig hos bymisjonen.

– Han er raus, ydmyk, effektiv og virkelig en ressurs for samfunnet. Han er høyt verdsatt av alle sine kollegaer, og vi kjenner alle på en enorm takknemlighet for at vi får jobbe sammen med ham, sier hun.

Her finner du innsamlingsaksjonen!