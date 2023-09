INP om klima, obligatorisk verneplikt og folkeavstemninger

Industri- og næringspartiet ble dannet for bare 3 år siden, men har likevel vakt stor interesse for flere.

I anledning valgdagen har vi derfor tatt en prat med Håvar Berg-Larsen, leder for Bodø INP.

INP er et sentrumsparti og kan havne på vippen flere steder. Partier som MDG og Arbeiderpartiet har valgt å utelukke potensielle samarbeid, blant annet på grunn av INPs syn på klima. I det offisielle partiprogrammet heter det «Klimadebatten er uoversiktlig, lite etterrettelig og det er vanskelig å orientere seg i de forskjellige forskningsrapportene fra hele verden på omtrent like mange språk». Partiet ønsker heller ikke støtte en side når det kommer til debatten om hvorvidt klimaendringer er menneskeskapte eller ei. Hvordan vil dette påvirke et eventuelt samarbeid?

Videre ønsker partiet obligatorisk 3 måneders verneplikt for alle mellom 18-25 år, men er dette gjennomførbart og noe som passer for alle?

Ellers ønsker partiet å ta til orde for flere folkeavstemninger og Håvar Berg-Larsen trekker fram ACER-avtalen som en potensiell sak som flere burde ha vært med på å bestemme.

Hør hele innslaget her: