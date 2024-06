Inviterer til åpen utstilling og bunadsparade

150 husflidfolk fra hele Norge samles i Bodø første helgen i juni.

Første uken i juni arrangeres Norges Husflidslag sitt landsmøte i Bodø, og 150 medlemmer fra hele landet kommer for å delta.

Dette er første gang på mange år at Nordland Husflidslag står for vertskap for møtet.

Lørdag 1. juni og søndag 2. juni kan du oppleve demonstrasjoner av ulike håndverksteknikker, utstillinger av unike produkter fra lokallagene, samt salg av håndverksprodukter. Utstillingene finner sted i Fjøsen på Nordland Kultursenter og i konferansesalen på Jektefartsmuseet. Åpningstidene er 11.00-15.00 begge dager.

I tillegg til dette arrangeres det også en stor bunadsparade, der bunader fra hele landet vises fram.

Vi har tatt en prat med styreleder i Nordland Husflidslag, Mari-Ann Falch.

Falch understreker viktigheten i å bevare husflids-tradisjonen og ønsker spesielt unge medlemmer velkomne i lokallaget.

Hør innslaget her: