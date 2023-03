Inviterer til konsert med inntekt til OD

Operasjon Dagsverk, eller OD som det også kalles, har blitt et kjent fenomen her til lands. Men for noen er ikke bare det å jobbe en arbeidsdag godt nok.

Konseptet OD er enkelt. En dag i året finner alle skoleelever i alderen 13-19 år her til lands seg en jobb, for å samle inn penger til et veldedig formål.

Formålet er forskjellig hvert år, men det går alltid til utsatte barn og unge rundt om vi verden. Fra barn for barn altså.

I fjor var formålet å samle inn penger for å fjerne stigma rundt psykisk helse i Uganda.

For noen er det ikke nok å bare jobbe den ene arbeidsdagen for å tjene inn penger, men gjøre noe mer også.

Det har nemlig en gjeng fra Musikklinjen på Bodø Videregående Skole gjort, og arrangerer denne uken «OD Rock». En veldedig konsert hvor alle pengene går til OD-prosjektet.

Årets OD Rock finner sted i Svømmehallen Scene torsdag 9. mars, hvor besøkende kan få oppleve blant annet musikalske innslag av elevene selv og alt går til inntekt til OD.

Vi tok en prat med Maia og Kamilla som er med å arrangerer årets OD Rock, hør mer om det her:

