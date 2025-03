Inviterer til møte om arv og testament

Stadig flere nordmenn velger å skrive testamentet sitt, og for noen handler det om å gjøre en forskjell for andre.

Solfrid Bøe skrev sitt testament allerede som 30-åring. Som barnløs ønsket hun å forsikre seg om at midlene hennes fordeles etter eget ønske. Bøe, som er rådgiver i Redningsselskapet, deltar torsdag 20. mars på et møte på Folkets Hus, der testament og arv står i fokus.

– Noen sa en gang at man dør tre ganger: Første gang den dagen man dør, andre gang den dagen man begraves, og tredje gang den dagen ingen lengre sier navnet ditt. Gjennom mitt testament kan jeg bety noe for flere, lengre, sier Bøe.

Selv ønsker hun å gi en del av sine midler til humanitære organisasjoner. Samtidig understreker Bøe at familie bør komme først når man planlegger arv. Likevel ønsker hun å sette fokus på at det også er mulig å donere bort noe til humanitære organisasjoner som for eksempel Redningsselskapet, Røde Kors eller Luftambulansen.

