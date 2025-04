Inviterer til yogafestival i Bodø

3.- 4. mai er det duket for yogafestival i Bodø.

Festivalprogrammet byr på yoga tilpasset alle nivåer, kulturelle innslag, sauna og avspenning. Med fokus på pust, bevegelse og tilstedeværelse i egen kropp håper arrangørene at flere skal bli bitt av yogabasillen.

Vi har tatt en prat med Petter Unstad, Anneli Erichsen og Trine Berge. Sistnevnte har lang erfaring som yogalærer, og presiserer at yoga ikke handler om å stå på hodet. Faktisk husker hun ikke sist hun gjorde det i en yogatime. Terskelen skal med andre ord være lav for å melde seg på – uansett om du er nybegynner eller mer erfaren.

Når vi spør hvem de helst vil se på festivalen, svarer trioen kontant: menn. Petter Unstad ved Beddingen Kulturhus sier at yoga er perfekt for stive kontorjobb-kropper, og understreker at du slett ikke trenger å være myk for å bli med.

Festivalen finner sted på Beddingen.

Hør alt om festivalen her: