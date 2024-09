– Jeg kan forstå det, men jeg kan aldri godta det

10. september markerer Verdensdagen for selvmordsforebygging.

LEVE – Landsforeningen for etterlatte ved selvmord, arrangerer markeringer over hele landet denne dagen.

Ifølge Knut Harald Ulland, generalsekretær i LEVE, viser statistikken at selvmordstallene er på vei oppover. I 2023 gikk 693 liv tapt til selvmord. Med et anslag på omkring 10 etterlatte per selvmord, betyr det at omtrent 6900 mennesker står igjen uten den de er glad i. Årets tema for dagen er «Snakk om det». Så enkelt – men så vanskelig.

Hør Ulland fortelle mer om LEVE her:

Å snakke om selvmord er aldri lett. Det å spørre noen rett ut om de har selvmordstanker kan virke skremmende, men det kan være nødvendig. Odd Eidner, prest, forfatter og styremedlem i LEVE Nordland, understreker hvor viktig det er å tørre å åpne opp om de mørkeste tankene. Eidner har selv kjent på det å være på et mørkt sted, og beskriver selvmord som en «nødutgang» fra livet.

– Jeg kan forstå de som synes at livet er så tøft at de velger å bruke den nødutgangen, men jeg kan aldri godta det. For vi har ingen flere å miste, sier Eidner.

Hør Eidner dele gode råd om hvordan man starter en vanskelig samtale her:

Trenger du noen å snakke med? Ring Mental Helse på 116 123. Telefonlinjen er døgnåpen og gratis.