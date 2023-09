Jusstudenter til Bodø for å snakke om gratis jusshjelp

Jusshjelpa i Nord-Norge er et rettshjelpstiltak som drives av jusstudenter. Her kan man få hjelp til alt fra ekteskapsoppgjør, fordeling av midler, til huseiere som holder igjen depositum.

Denne uka er Jusshjelpa i Nord-Norge på promoteringsturné for å fortelle om tilbudet.

Jusstudentene Marte Skjæggerud og Kamilla Arnsen studerer begge på Universitetet i Tromsø, men er opprinnelig i Bodø. Derfor var det ekstra stas for jentene å komme tilbake til hjembyen for å fortelle om tilbudet.

Per 2023 er inntektsgrensene for å få innvilget fri rettshjelp til 350 000 kroner for enslige og til 540 000 kroner for ektefeller/par. Tjener man derimot mer enn dette, kan man raskt havne utenfor. Dette ønsket Jusshjelpa å gjøre noe med. Tilbudet drives av jusstudenter, men all arbeid kvalitetssikres av profesjonelle. Jusshjelpa har også taushetsplikt.

Hør Marte Skjæggerud og Kamilla Arnsen fortelle mer om tilbudet her: