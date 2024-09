Kan yoga bekjempe utenforskap?

Vibeke Melby fant seg selv gjennom yoga. Nå vil hun hjelpe andre i samme situasjon.

Da Vibeke Melby startet med yoga, var det som om noe løsnet inni henne. For første gang følte hun seg ordentlig trygg på seg selv, og hun oppdaget en indre styrke hun ikke visste at hun hadde.

Nå ønsker hun å hjelpe andre med å finne seg selv. Lørdag 21. september arrangerer hun Bak Fasaden, et arrangement som setter fokus på utenforskap. Gjennom yoga for nybegynnere, spennende samtaler samt foredrag, er målet å utforske hvorfor man bygger en fasade.

Jarle Andhøy, kjent fra Berserk, holder foredrag denne kvelden. Hans måte å leve livet på, var det som inspirerte Melby til å invitere ham til Bodø.

Om utenforskap sier Melby følgende:

– Jeg tror det handler om en frykt å ikke bli godtatt. At man er redd for å havne utenfor. Vi er flokkdyr, så det er forståelig, men samtidig tror jeg det er viktig at folk tør å være seg selv. Hvis man bygger en fasade, blir det til slutt selvutslettende. I frykt for å ikke bli akseptert kan man miste seg selv oppi det hele – og plutselig er hele livet gått.

Hør mer her: