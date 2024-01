Klimakokkene – Slik redder du en slapp agurk

Hvor gjør du av restene når middagen er fordøyd?

Visste du at en slapp agurk kan reddes på enkelt vis?

I dag fikk vi besøk av «rockekokk» Henning Johansen. Johansen er ansvarlig kokk når Klimakokkene møtes for å lage god, klimavennlig mat.

Klimakokkene er en del av organisasjonen Miljøagentene. På sine nettsider skriver organisasjonen at de ønsker å skape et varig og løsningsorientert engasjement for natur og miljøvern hos flest mulig barn på barns premisser.

Klimakokkene er et lavterskeltilbud der barn samles for å lage mat, prate, ha det gøy sammen og kanskje plukke opp et godt tips eller to. Foreldre er også velkomne til å delta aktivt eller bare observere.

Videre deler Johansen noen av sine beste tips for å redusere matsvinn og lage miljøvennlig mat.

«Hvordan kan man for eksempel gi nytt liv til en slapp agurk? Jo, man legger den i isvann, og den friskner til,» sier Johansen entusiastisk.

Hør praten med Rockekokken her: