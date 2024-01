Knytt nye bekjentskap med Bodø 2040

Før mobiltelefoner ble allemannseie, og sosiale medier en integrert del av unges hverdag, måtte man kanskje være ekstra frampå for å bli kjent med noen.

Å bla gjennom et facebook-arrangement for å se hvem som hadde trykt på «skal», var heller ingen reell mulighet.

Hvorfor er dagens unge så redd for «kleine» situasjoner?

Å skape vennskap i barnehagen var langt mindre komplisert enn det er i voksen alder. Et enkelt «Skal vi leke?» kunne være nok til å skaffe deg en ny bestevenn.

Men hva gjør du dersom du flytter tilbake til hjembyen din og oppdager at ingen av klassekameratene dine er der lengre? Kanskje er de her, men har etablert nye relasjoner?

Denne utfordringen ønsket Bodø 2024 å adressere.

Bodø 2040 er et nettverk for deg mellom 20 og 40 år som studerer eller jobber i Bodø og omegn. Foreningen tilbyr en rekke arrangementer, slik at unge voksne kan skape nye nettverk og bekjentskap.

Neste arrangement finner sted allerede førstkommende onsdag og er gratis for medlemmer av Bodø 2040. Det koster ingenting å melde seg inn i foreningen, men enkelte arrangementer krever påmelding, da det ofte serveres både mat og drikke.

Vi tok en prat med Kristin Haugen og Regine Boym: