Konferansen for deg som brenner for nord

Vi ser stadig oftere at unge flytter vekk fra nord. Dette problemet bestemte arrangørene for Mot Nor-konferansen at de skulle prøve å finne ut av.

Mot Nor arrangeres av BRUS, Amedia salg nord, Personalhuset, Jobbnorge og Hensikt. Konferansen passer for alle, men kanskje spesielt for deg som brenner for lokal arbeidskraft og som ønsker å få tips til hvordan man når ut til disse.

Vi har tatt en prat med to av arrangørene om årets Mot Nor-konferanse. Nemlig Kristin Haugen fra BRUS og Ole Kristian Bodøgård fra Amedia salg nord.

Hva tror de er grunnen til at så mange yngre stadig flytter vekk for å søke jobb i større byer? Hvor ligger ansvaret og hva kan vi gjøre med den stadig økende utflyttingen?

Hva kan du som arbeidsgiver gjøre for å være attraktiv for en ung jobbsøker? Og hva kan man egentlig gjøre for å tilrettelegge godt nok for utenlandsk arbeidskraft?

PS: Påmeldingsfristen for arrangementet er onsdag 19.04.23.

Hør hele intervjuet her: