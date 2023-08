KrF om aktiv dødshjelp, fritidskortet og pårørendestøtte

Lokalvalget nærmer seg sakte, men sikkert og i år faller valgdagen på 11. september.

I den anledning har vi tatt en prat med en rekke politikere om deres hjertesaker, løfter og lovnader.

Første politiker ut er Linda Helén Haukland. Hun er førstekandidat i Nordland KrF og andrekandidat i Bodø Krf.

Tidligere i sommer deltok hun blant annet i en debatt om et nokså betent tema, aktiv dødshjelp.

Katalysatoren for denne debatten kom da 79 år gamle Elsa Norum tok kontakt med Avisa Nordland for å ta til orde for selvbestemt aktiv dødshjelp.

Hvem bør egentlig ha retten til å bestemme dette?

Hør praten med Haukland her: