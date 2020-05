Lager «sydenferie» for nordlendinger

Reiselivsnæringen på Sørlandet vil hente nordnorske turister med charterfly til sol og sommer i sør. I første omgang settes det opp fly fra Tromsø, så får vi se om bodøværingene også får en liten smak av syden i sommer.

– Flyet som normalt går fra Tromsø til Mallorca, stopper i år i Kristiansand, sier Eivind Lund til Fædrelandsvennen.

Han er initiativtaker til prosjektet «Syden 2020», der Sørlandet skal selges inn som reisemål når nordmenn ikke kan dra til utlandet.

Lund er medeier i en event- og turoperatør, samt i flere lokale hoteller. Kristiansand kommune og Visit Sørlandet er også entusiastiske rundt prosjektet, der det jobbes med å tilby pakker med «all inclusive» fra Tromsø i juli.

Chris Hudson i Visit Tromsø ser også muligheter.

– Et charterfly kan gå begge veier. Vi kan tilby pakkereiser fra sør til nord, så dette er et veldig interessant prosjekt for begge parter, sier han.

Hør siste nytt klokken 14 her: