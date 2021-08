Lena fra Bodø tok sølv i Crossfit VM

Bodøjenta Lena Richter deltok i slutten av juli på NoBull CrossFit Games i Wisconsin som er en av de største konkurransene innenfor sporten, sammen med laget sitt fra Oslo Crossfit.

Her ble det pallplassering og sølvmedalje for laget fra Norge. Ingen andre europeiske lag har noen gang klart å komme blant de tre beste i denne konkurransen før.

Richter begynte med Crossfit i 2014 og satsingen først så sent som i 2018. Hun håper deres sølvmedalje kan inspirere flere til å starte med denne nye sporten, og gleder seg over et økende miljø både i Norge og Bodø.

Vi tok en prat med Crossfit-stjernen, hør praten her: