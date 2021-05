Lyd: Slik blir 17. mai i Bodø

Det blir mye digitalt i år også, men 17. mai blir en fest, lover 17. maikomiteen.

Ali Horori i 17-mai komiteen lovte allerede i midten av april at det blir en festdag.

Med 16 års erfaring fra komiteen presenterte komitéleder Ali Horori programmet for dagen på rådhuset onsdag.

I første koronaår – i fjor – var det digitalt skoletog. I år blir det digitalt borgertog. Alle lag og foreninger er oppfordret til å lage korte innslag som så blir flettet inn i en flere timers sending, ledet av Knut Folkestad og Reidun Kjelling Nybø – som var programledere også i fjor.

– Sendingen ble en skikkelig suksess, seertallene var på VG-nivå. Så dette gjentar vi, sier Ali Horori. Mange tusen var innom sendingen. Noe av innholdet i år står historieprofessor Steinar Aas for. Han vil prøve å få fram noe om hvilken betydning 17. mai har for et samfunn.

Selv om det ikke blir skoletog, borgertog og folkefest i gatene, blir det slett ikke bare digital feiring. Det blir korps i gatene, flaggheising og bekransning som vanlig. Korpsene vil være ved sykehjemmene og ved de offisielle markeringene, og vil også delta ved Stormen klokka 12.00 når «Ja, vi elsker» skal spilles og synges i hele landet.

Lag og foreninger er også oppfordret til å møte opp på Torget, ved sykehjem og andre steder og lage små overraskelsesinnslag på selve dagen.

– Og det blir blålystog, forsikrer politiet. Pelle politibil er selvsagt hovedattraksjonen – nå som han har vært og «blitt ny». Han kan kjøre hvor lenge det måtte være, tror I tillegg blir det eldre og nyere politibiler, ambulanser og brannbiler. Det skal kjøres fra klokka ett og fra Nordsida, via Sentrum og Rønvik til Hunstad, Mørkved og Tverlandet.