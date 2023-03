Markerer kvinnedagen

Kvinnedagen 8. mars er blitt en viktig dato for mange. I Norge også, men spesielt internasjonalt hvor det er mange land kvinner har veldig dårlige rettigheter.

Til tross for at Norge er et ganske likestilt samfunn er det fortsatt en lang vei å gå her til lands. Vi tok en prat med FrP-politiker og kommunestyrerepresentant i Fauske Kommune Kassandra Petsa om kvinnedagen.

– Vi har for eksempel det med uønsket seksuelt oppmerksomhet, for få kvinnelige toppledere også har vi det med kvinnehelse som er et viktig tema som vi ser nærmere i år på Fauske, var noen av eksemplene Petsa sa til Radio 3 om hvorfor det er viktig med denne dagen.

I år markeres dagen på Fauske hvor det inviterers til et arrangement med fokus på kvinnedagen.

– Det er veldig hyggelig at alle partiene på Fauske går sammen om et felles tema, vi skal blant annet ha fokus på livmorhalskreft og får besøk fra nordlandssykehuset og det blir musikalske innslag. I tillegg er det cafe med inntekt til kreftforeningen, sa hun til Radio 3.

Hør hele praten om kvinnedagen og hvor den er så viktig her: