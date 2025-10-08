NETTRADIOPODKASTER 09. oktober 2025
   
Markerer verdensdagen for psykisk helse

mmBenjamin Solås08.10.2025
Charles er styreleder i Mental Helse Bodø. Foto: Benjamin Solås.

Den 10. Oktober er det den årlige verdensdagen for psykisk helse. Mental helse Bodø markerer dette med et av årets viktigste foredrag.

Foredraget med Marius Løken og hans sterke historie finner sted på Jektefartsmuseet den 14. oktober. Vi fikk i den forbindelse besøk av Charles som er styreleder i Mental Helse Bodø.

Han fortalte oss litt om verdensdagen for psykisk helse, og med uro i verden hvorfor den er viktigere nå enn noen gang før.

Hør med om verdensdagen og foredraget i innslaget her:

Her kan du klikke deg inn og lese mer om foredraget med Marius Løken som finner sted på Jektefartsmuseet 14. oktober.

 

 

