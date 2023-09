MDG om leksefri skole, lokal rusreform og Rønvikjorda

Nå er det kun en uke igjen til årets kommunestyre- og fylkestingvalg. Dersom du ønsker å forhåndsstemme må dette gjøres innen 8. september.

Fristen for å bestemme seg nærmer seg sakte, men sikkert, og i den anledning har vi invitert en rekke lokalpolitikere i studio for å bli bedre kjent med politikken i byen vår.

I dag har vi fått med oss Håkon Møller og Astrid-Marie Silåmo, henholdsvis 1. og 2. kandidat i Bodø MDG.

Vi har tatt en prat om tema som leksefri skole, ny Glimt-stadion og rusomsorg.

Partiet ønsker å innføre leksefri grunnskole fra 1-4, klasse, noe blant annet Silåmo har tatt til orde for. Hun mener dette er essensielt for å unngå et skille allerede i grunnskolen og viser til at foreldre har forskjellige forutsetninger til å hjelpe, noe som kan slå negativt ut på de som ikke får like bra oppfølging som resten. Men kan dette slå negativt ut på prestasjonene senere i livet? Vil man ikke bare havne lengre bak?

Videre tok vi også prat om rus. MDG ønsker en lokal rusreform, men hvordan skulle denne ha sett ut?

Mer om dette hører du i praten her:

