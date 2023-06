Møsbrømlefse og Afternoon Tea – Kan det bli bedre?

Er du en av de som lengter tilbake til det som var før? Kanskje en svipptur tilbake i tid kan være løsningen. Ta turen til Løp Gård i helga!

Lørdag kan du gjøre deg flid og bli med på noe så fancy som afternoon tea. Det blir også omvisning på gården i all sin prakt. På toppen av det hele arrangeres det rebusløp for store og små. Gammeldagse leker er også tilgjengelig. Her trenger du med andre ord ikke ha med deg hverken nettbrett eller mobiltelefon.

Søndag kan du kose deg med ei skikkelig god og feit møsbrømsle. Har du oppvokst på Sørfold vil du garantert mimre tilbake til barndommen med smaken av lefse, sirup og rømme.

Vi har tatt en prat med museumsregissør og programansvarlig på Løp Gård, Barbro Laxaa. Hun kan fortelle oss at det skjer mye spennende på gården i tiden som kommer.

Helt til slutt måtte vi selvfølgelig spørre henne om det spøker på gården

Hele innslaget hører du her: