Nå får du kjøpt Peppes på bensinstasjonen

Om kort tid inntar Peppes en rekke Circle K-stasjoner. I Saltenregionen betyr det at du snart får mulighet å enkelt mette deg på peppespizza samtidig som du fyller drivstoff både i Bodø og på Fauske.

I en pressemelding fra Peppes Pizza og Circle K, melder selskapene at de inngår et samarbeid. Noe som medfører at Peppes øker antall utsalgssteder fra 81 til over 300 i landet.

Også i Nordland vil Peppes ekspandere. I Salten vil man etter hvert kunne kjøpe pizza på stasjonen i Olav Vs gate i Bodø, og på Fauske.

Her er hele lista over nye utsalgssteder i Nordland: