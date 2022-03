Nå har de åpnet på City Nord

Etter 16 år i Bodø sentrum har byens kanskje mest kjente herreklesbutikk flyttet på seg. Se bilder av nybutikken nederst i saken.

Ricardo Clarke og Ådne Torsvik har i en årrekke sørget for at bodøværingene er riktig kledd i sin koselige butikk i sentrum. Nå har imidlertid duoen flyttet på seg og åpnet i dag i nye flotte lokaler på City Nord.

– Det er en spesiel følelse å ikke kjøre mot sentrum lengre når man skal til jobb. Men etter City Nord tok kontakt med oss og vi hadde gode møter med dem tenkte vi dette blir en ny epoke for oss, forteller Ricardo Clarke.

Clarke sender samtidig et lite stikk til politikere som ikke akkurat hjelper virksomhetene i sentrum.

– Det er flere faktorer som gjør at vi flytter fra sentrum, blant annet er det noen vedtak som er gjort i bystyret som ikke er riktig for oss. Politikerne har økt priser for parkering under en pandemi, og blant annet på lørdag etter klokken 15 hadde vi veldig bra trafikk da det var gratis parkering, og vi merket godt en nedgang da de innførte betaling fram til 18, sier Clarke.

Medeier Ådne Torsvik gleder seg over åpningen og er så langt veldig fornøyd med åpningsdagen.

– Det har vært utelukkende positiv respons her, vi har fått masse blomster og gratulasjoner gjennom hele dagen, sier Torsvik.

Hør hele praten med duoen om nyåpningen her:

Her kan du se bilder fra den nye flotte butikken: