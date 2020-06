Nå kan du dra hit igjen

Fredag kom Bodø Spektrum med en skikkelig gladnyhet. Nå kan du endelig ta med venner og familie til badeland igjen.

Torsdag 12. mars ble Norge stengt ned, også Nordlandsbadet og Spektrum velvære. Etter tre måneder med stengte dører er det nå lys i tunellen og mandag 15. juni åpnes badeanlegget igjen for publikum.

Det blir en stor dag for oss. Vi har savnet gjestene våre og ser fram til å få åpnet igjen. Vi har brukt tiden godt og har gjennomført mye og omfattende vedlikehold. En del av dette er arbeid vi ikke kan gjøre når vi har åpent for publikum forteller salg- og markedssjef, Kristin Haugen.

Ny Kafe

Det er ikke bare Nordlandsbadet og Spektrum velvære som får åpne. I perioden hvor anlegget har vært stengt har det kommet inn ny driver av Kafeen, Tur kafe Spektrum.

Det blir ny meny både i Nordlandsbadet og Spektrum velvære og kafeen har pusset opp lokalene og her vil gjestene våre virkelig se endringene som er gjort forteller Haugen.

Når Nordlandsbadet og Spektrum velvære åpner igjen 15. juni vil det bli noen begrensninger for å sikre at det er trygt både for kundene og for ansatte.

Vi er avhengige av hjelp fra alle våre besøkende. Vis hensyn til andre og vær flinke å holde avstand. Føler man seg ikke frisk eller har uavklarte symptomer må man holde seg hjemme. Utover dette ønsker vi alle velkommen tilbake til Nordlandsbadet sier Haugen.