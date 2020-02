Nå kommer melkesjokolade som iskrem

Hennig-Olsen Is inngår nå et stort iskremsamarbeidet med Freia, det betyr blant annet at det kommer ekte Freia Melkesjokolade som iskrem!

Hennig Olsen Is og Mondelez slår sammen magien fra sine to verdener i iskremfabrikken på Sørlandet.

— Vi setter vår stolthet i å levere kvalitetsiskrem fra Sørlandet, og i denne serien kommer en nyhet som løfter opplevelsen til et helt nytt nivå. På toppen ligger nemlig et «lokk» av Freia Melkesjokolade, Freia NonStop eller Oreo-biter, som man må grave seg gjennom for å komme ned til iskremgodsakene, sier Paal Hennig-Olsen, administrerende direktør i Hennig-Olsen Is.

De nye dessertisboksene kommer i smakene Freia Melkesjokolade, Freia Japp, Freia Nonstop, Daim og Oreo.

— Dessertisen er utviklet for deg som elsker smaken av masse gode biter og digg i iskremen, og som gjerne nyter den alene. Den kan til nød deles med andre. Perfekt for helgekos og når du vil unne deg litt ekstra, sier Paal Hennig-Olsen.

I tillegg til de nye iskremene i bøtte, kommer Freia Melkesjokolade som pinneis og i multipack.

— Endelig kommer Norges største og mest populære sjokolade som iskrem fra Hennig-Olsen Is! Vi er glade for å bringe Freia ned til Sørlandet. Etter å ha samarbeidet i over 30 år er dette uten tvil vår største lansering sammen. Vi tror dette blir en bestselger over hele landet, sier Paal Hennig-Olsen.

Hennig-Olsen Is lanserer de nye iskremvariantene i uke 8. Isen finner du hos Kiwi, Meny, Spar, Joker og Bunnpris.