Nå kommer Padel til Bodø

Endelig gjør den raskt voksende sporten Padel sitt inntog i Bodø. Vi tok en prat med Thomas Svendsen som er en av de to initiativtakerne til det nyeste tilskuddet på sportsfronten i Bodø. Hør den her.

Hva er Padel?

– Det er en slags kombinasjon av tennis og squash hvor man spiller på en liten bane i et glassbur enten en mot en eller to mot to, svarer Thomas Svendsen som sammen med Roar Grønmo åpner Bodø Padel i løpet av november.

– Åpningsdato er ikke satt enda men det blir i starten av november, slår Svendsen fast.

Lokalsjonen for det nye senteret blir i den voksende «molobyen» med umiddelbar nærhet til Bodø Sentrum.

– Jeg anbefaler å følge oss på facebook «Bodø Padel» her vil det komme mye informasjon i nærmeste framtid, sier han.

Hele praten med Thomas og mer om hva Padel er for noe kan du høre her:

Klikk her for å komme til facebooksiden hvor du også nå kan vinne medlemskap i ett år.