New Amigos – Lær deg ukrainsk på Stormen Bibliotek

Etter at det brøt ut krig i Ukraina har Bodø tatt imot flere flyktninger. En av utfordringene man kan støte på når man oppholder seg i et nytt land kan være språk.

For å gjøre det lettere å bli kjent på tvers av disse barrierene, bestemte utviklerne av spillet New Amigos å gjøre noe med nettopp det.

Hver mandag møtes flere personer i Stormen bibliotek for å spille spillet på norsk-ukrainsk. Her kan man lære bort norsk til ukrainere og samtidig lære noe nytt selv. Spillet er nemlig toveis og man får et unikt innblikk i språk, kultur, ulike dialoger og fakta om landet man ønsker å bli bedre kjent med.

Vi har tatt en prat med Maryna Serheieva og Anastasiya Iakovina. Begge kom til Norge i fjor og har hatt stor nytte av spillet.

Sammen med utviklerne bestemte de seg for å opprette en språkkafe på Stormen Bibliotek. Dette er et unikt møtested for nye vennskap, kulturforståelse og språkkunnskap.

Arrangementet er gratis og åpent for alle. Hver mandag!

Tidspunkt finner du her.

Hele praten med Serheieva og Iakovina hører du her: