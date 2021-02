Nordmenn blir avslappet av å spille mobilspill

Du gjør det helt sikkert selv, enten når du kommer hjem fra jobb eller før du skal ta kveld. Ny undersøkelse viser at veldig mange av oss spiller spill på mobilen hver dag, og at flere av oss bruker det til å slappe av.

Nordmenn spiller på mobilen i tide og utide. Mens 1 av 4 spiller på do, er det også flere som innrømmer å spille mens de spiser, mens de prater med folk og – mens de sykler.

8 av 10 nordmenn under femti år spiller mobilspill, ifølge en fersk undersøkelse utført av YouGov for AdColony, en av verdens største plattformer for mobilannonsering.

– Antall mobilspillere har skutt i været gjennom koronatiden. Fra februar til mars i fjor økte antall norske brukere hos oss med 14 prosent – til 1,7 millioner brukere. Nordmenn liker aller best å spille mens de ser på TV, tar offentlig transport eller spiser, sier Thomas Stensrud, salgssjef for AdColony Norge, og legger til:

– Det finnes også nordmenn som spiller mobilspill mens de kjører bil (3 %) eller sykler (3 %).

Mobilspill i koronatiden – sunt eller usunt?

1 av 3 mobilspillere oppgir at de stresser ned når de spiller, og majoriteten føler seg ubekymret eller avslappet mens de spiller. Edna Luneng er psykolog ved Vår lille klinikk, og hun er ikke overrasket over at flere spiller mobilspill i koronatiden.

– Det er naturlig for oss mennesker å være fysisk sammen med andre. Utfordringen nå er å finne andre måter å være sosial på, og da er selvfølgelig digitale hjelpemidler en god løsning. Jeg blir ofte spurt om mobilspill er sunt eller ikke. Det jeg pleier å si, er at det går an å justere hvor mye man spiller. Når man spiller mobilspill sammen med andre, er det en fin måte å være sosial på, sier Luneng.

Kvinner spiller mye mer enn menn

Det er betraktelig flere kvinner enn menn som spiller mobilspill daglig, ifølge AdColony-undersøkelsen.

– Dette er en trend vi har sett over lang tid i Norge, og vi ser det også i andre land. Noe av årsaken kan være at det her blitt produsert flere suksessrike spill rettet mot kvinner. Videre viser undersøkelsen vår at kvinner i større grad enn menn føler seg avslappet når de spiller mobilspill. Kvinner klarer rett og slett å stresse ned i større grad enn menn, forklarer Stensrud i AdColony.

Her er en oversikt over når nordmenn spiller mobilspill:

Mens jeg ser på TV: 27 %

På offentlig transport: 26 %

På do: 24 %

Mens jeg spiser: 9 %

Mens jeg er ute og går: 5 %

Mens jeg prater med folk: 4 %

Mens jeg er med venner: 3 %

Mens jeg kjører bil: 3 %

Mens jeg sykler: 3 %

For ordens skyld fraråder redaksjonen i Radio 3 på det aller sterkeste å spille mobilspill i trafikken.