Norge til topps i Falck Fire Games med minimal forberedelse

Brannkonstablene fra Salten ble spurt om å delta i Falck Fire Games for under 2 uker siden. Til tross for kort varsel og minimal forberedelse, kapret de den gjeve 1.plassen.

Konkurransen gikk av stabelen i Danmark og foruten heder og ære fikk den konkurrerende gjengen med seg en flunkende ny pokal i håndbagajsen.

Vi har tatt en prat med Jan Erik Pedersen, som var med på å kapre seieren for Team Norge.

Han kunne fortelle at pokalen var en fin trøst på flyplassen etter storfeiring dagen før.

Mer om konkurransen og praten med Pedersen hører du her: