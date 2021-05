Økning av elbiler

Så langt i år er det kommet 29 000 nye elbiler på veiene. – Med stadig økende elbilsalg øker faren for ladekøer langs veiene til sommeren, advarer Nils Sødal, senior kommunikasjonsrådgiver i NAF.

Det burde vært flere hurtigladere langs veiene. Stortinget har nylig pålagt regjeringen å utarbeide et helhetlig ladenettverk for elbiler. Nå må samferdselsminister Knut Arild Hareide og klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn innkalle de som bygger veier og de som bygger ladestasjoner, og sørge for å få fart på infrastrukturen.

I april ble det solgt 7 229 nye elbiler, som utgjorde 55 prosent av nybilsalget. I tillegg kom det 727 elbiler til Norge gjennom såkalt bruktimport. Så langt i år er det solgt 28 981 elektriske biler, inkludert bruktimporterte biler. Det betyr at mer enn annenhver nye bil på veien er helt elektrisk.

NAF mener at en rekke reisemål må bygge ut såkalte destinasjonsladere fram mot sommeren, for å avlaste hurtigladenettverket. Destinasjonsladere er forholds svake elbilladere som passer bra for langsom lading på turiststeder.

– Er man trygg på å få ladet der man skal overnatte, kan man droppe en hurtiglading underveis. Og man starter dagen med en fulladet bil, sier Sødal

Destinasjonslading egner seg også godt på steder der folk parkerer bilen i flere timer for å gå tur, besøke en fornøyelsespark eller lignende.