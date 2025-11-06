Ønsker mer fokus på menns helse

November er måneden hvor det skal være økt fokus på menns helse. En ny rapport viser nå også at dette er helt nødvendig.

I en ny rapport lagt fram av Kreftforeningen kommer det fram at menn er dårlige på å sjekke egen helse, eller oppsøke lege hvis man kjenner noe ikke stemmer. Dette reduserer sjansene for å kunne bli frisk hvis man blir syk.

I rapporten kommer det også fram at det ofte er mannens partner som tvinger menn til å oppsøke lege, og sjeldent noe menn tar initiativ til selv.

Vi tok en prat med Kreftforeningen Nord-Norge om disse funnene, og om viktigheten av å sette fokus på menns helse.