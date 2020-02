Overrakte sjekk på 50.000,- til Kreftforeningen

Onsdag kom HUMAK med en kjempegave til Kreftforeningen, de har samlet inn hele 50.000,- som de nå gir i gave.

HUMAK- er en veldedighetsorganisasjon som per i dag er under handelshøyskolens studentforening (HHS), men alle studenter som ønsker å være en del av HUMAK sitt utvalg, kan søke til utvalget uavhengig av fakultet.

HUMAK består av frivillige, som har samlet inn og fortsatt samler inn penger til veldedige formål. I hovedsak samles pengene inn til Kreftforeningen, men ved noen arrangementer har det gått til andre veldedige formål som: sykehusklovnene, Bamse B og opplevelsesøya Femris.

Malin Hjorteland har vært en del av HUMAK i 3 år, siste året satte hun som leder i 2019. I dag er det Emilie Borgan som er leder for HUMAK så begge er til sted for overrekkelsen.

For å samle inn penger har HUMAK arrangert veldedighetsbingo, de har også plassert ut pantebokser rundt på hele universitetet (Campus Bodø), samt stått i garderoben for Samfunnet i Bodø.

Denne gang ønsker HUMAK og gi 50.000kr til krafttak mot kreft.

– Det var naturlig å gi denne donasjonen til Kreftforeningen, på bakgrunn av den fantastiske jobben kreftforeningen gjør, i tillegg til at den årlige bøsseaksjon Krafttak mot Kreft nærmer seg, sier lederen for HUMAK.

I år vil aksjon gjennomføres 12. Mars. Denne dagen vil studenter ved Nord universitetet, russen fra Bodø og Bodin VGS og andre frivillige gå dør til dør i Bodø by for å samle inn penger til årets tema: ”kreftformer som få overlever.” Eksempler på disse er lungekreft og bukspyttkjertelkreft.

Midlene vil gå til kreftforskning for å bidra til at flere overlever, og til gode omsorgstilbud for pasienter og pårørende. Det vil også være en digital innsamling både gjennom vipps og bankoverføring, slik at alle har mulighet til å bidra selv om en ikke er hjemme når bøssebærerne kommer på døren.

– Denne gaven representerer startskuddet for årets bøsseaksjon, Krafttak mot kreft, hvor HUMAK i en årrekke har hatt en ledende rolle. Vi er utrolig takknemlige for at de år etter år engasjerer seg i kreftsaken, og vi lover at disse pengene skal komme kreftforskere og helsetilbud til gode, sier Geir Ringvold hos Kreftforeningen.

– I samarbeid med russen, skal vi i år vi teste et nytt konsept med gullbilletter. Dette er for å gi en ekstra oppmerksomhet til bøssebærerne, samt motivere dem til å gå innom alle husholdningene innenfor deres rode. Vi kommer til å gjemme ulike gullbilletter rundt om i Bodø. Går bøssebæreren innom en husholdning med en gullbillett, kan en blant annet vinne to konsertbilletter til Highasakite, gavekort på City Nord, gavekort på Bjørk restaurant, gavepakker fra Høyer, med mer. Jeg har virkelig troen på at dette vil fungere, og det er en skikkelig gulrot til de som går bøssebærer, avslutter Emilie Borgan som er leder for HUMAK.