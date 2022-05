På besøk hos Saltstraumen Museum

Saltstraumen Museum har åpnet for sesongen. Tirsdag til søndag kan du besøke museumet og få en innføring i gammel lokalhistorie.

Elisabeth Nilsen er daglig leder for Saltstraumen Stories, og hun forteller at Saltstraumen har Norges eldste bosettningsfunn fra eldre steinalder.

Det er ikke bare for turistene at museumet i Saltstraumen har åpent. – Vi er veldig glade for å få besøk fra folk i regionen, og det er særlig i helgene at folk fra Bodø og Indre Salten tar seg turen, sier Nilsen.

Saltstraumen Museum har åpent i sommer, tirsdag til søndag fra 12 til 16.