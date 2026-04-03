På boligjakt? Sjekk ut denne tomannsboligen over 3-plan med 4 soverom

Vertikaltdelt tomannsbolig over 3-plan – Attraktiv beliggenhet – 4 soverom – Balkong – Carport!

Velkommen til Parkveien 100! En vertikaldelt tomannsbolig over 3-plan. Boligen inneholder blant annet en praktisk entré, to stuer med gode møbleringsmuligheter – den ene med vedfyring, et lyst og tidløst kjøkken, praktisk bad med opplegg for vaskemaskin i loftsetasjen, det er også et bad med moderne innredning og elektriske varmekabler i gulv i 1.etasje. Boligen har totalt fire soverom og utgang til en solrik balkong fra mellomgang. I tillegg har boligen tilhørende carport med plass til to biler.

Eiendommen ligger sentralt til i Bodø sentrum, med kort gangavstand til flere skoler og barnehager. Her bor du i rolige omgivelser med umiddelbar nærhet til det meste du trenger i hverdagen. Det er svært gode kollektivforbindelser i området med ulike bussforbindelser, noe som gir enkel tilgang til øvrige bydeler.

Velkommen på visning!

Nøkkelinfo

Prisantydning 4 700 000,- Omkostninger 138 750,- Totalpris inkl. omkostninger 4 838 750,- Eiendomstype Tomannsbolig Eierform Eierseksjon Byggeår 1928 Soverom 4 Bad 2 Antall rom 6 Bruksareal 142m2 Tomtetype Eiet Tomteareal 502m2 Etasje 3 FINN-kode 458088272

