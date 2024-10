Togavsporingen ved Nordlandsbanen – Politiet med ny oppdatering

Torsdag ettermiddag mottok politiet en melding om at et tog hadde sporet av på Nordlandsbanen, nord for Bjerka i Hemnes Kommune.

49 personer skal ha blitt evakuert av toget, i følge politiet. Flere personer ble ivaretatt av helse etter hendelsen og en person ble bekreftet omkommet.

Fredag formiddag kommer politiet med en oppdatering i saken.

Politiet har sammen med Sivilforsvaret hatt vakthold gjennom natten på ulykkesstedet. E6 er fortsatt stengt og det er ikke gjort avklaringer for når veien kan åpne.

– For å trygge personell som skal arbeide på ulykkesstedet i dag, har politiet dialog med geolog og fagpersoner som kan gjøre vurderinger rundt om togsettet ligger stabilt i skråningen, sier leder av operasjonssentralen i Nordland politidistrikt, Cathrin Nerhus Lewin

– Havarikommisjonen er på ulykkesstedet i dag og vil starte arbeidet sammen med krimteknikere fra Nordland politidistrikt. Politiet har opprettet undersøkelsessak og starter rutinemessig etterforskning i dag, selv om det ikke er mistanke om straffbare forhold i forbindelse med ulykka, legger Lewin til.

Representanter fra Bane Nor er også ventet til ulykkesstedet for å starte planleggingen med å fjerne togsettet. Dette vil av naturlige årsaker kunne ta noe tid.

Mottakssenteret som ble etablert på hotell Meyergården i Mo I Rana er nå avviklet.

