Radio 3 – 25 år i Bodø!

16. mai har Radio 3 vært Bodøs lokalradio i 25 år, og er med det Bodøs eldste nåværende mediebedrift. Vi har hatt besøk av tre av de som var med i overgangen fra Radio 1 til Radio 3, 16. mai 1997.

Det ble en minnerik formiddag da Roy-Arne Salater, Frode Busterud og Anita Skog ble gjenforent i anledning Radio 3s tjuefemårsjubileum. Det prates om gjenforeningsfest da vi inviterer tidligere ansvarlig redaktør, salgsleder og selger inn i studio.

Vi inviterte dem til en uformell nostalgisk prat på radio om Radio 3. Alle tre innrømmer at deres tid med Radio 3 var en utrolig gøy tid, og at det sørget for videre karrieremuligheter.

Hør praten lengre ned i artikkelen.

– Vi var egentlig et ganske så friskt pust da vi kom inn som Radio 1 (I 1993 Red. anm) i Bodø. Da hadde vi Radio 8000 som vår største konkurrent, hatobjekt nummer 1. De hadde 21 timers sendetid og vi hadde bare tre, og da var vår jobb å knuse dem, ler Salater.

Den tidligere radiokanalen Radio 8000 gikk konkurs ganske så nøyaktig ett år etter at Radio 3 ble født. I den tiden var radiokrigen offentlig kjent, med flere nyhetsartikler i både Nordlandsposten og Nordlands Framtid.