Radio 3 Bodø søker ny programleder

Er du kreativ, kjapp i replikken og interesserer deg for radio? Da kan du være den vi er ute etter.

Radio 3 Bodø er Bodøs eldste nåværende mediebedrift og dessuten den største lokale radiokanalen i Bodø og Nordland. Nå søker vi etter ny medarbeider til vår velkjente merkevare.

Stillingen vi nå lyser ut er en unik stilling med varierende arbeidsoppgaver. Primært vil dine arbeidsoppgaver gå ut på å produsere to sendinger daglig, og lage innhold til disse. I tillegg vil jobben hos oss innebære arbeidsoppgaver som gjøre intervjuer, teknikeroppgaver, oppdatere spillelister, livesendinger, bingoavvikling, produksjon av reklame og lydbilder, SoMe-arbeid, lage artikler til nettside og bidra til annonsesalg.

En viktig rolle for deg blir å styrke vår posisjon som Nordlands største lokalradio, når vi også satser på å blir Nord-Norges største i lyttertall. Det innebærer å kommer med egne initiativer både på radio, nettside og sosiale medier for å øke engasjement og lyttere. For eksempel ved å lage nye radiokonsept, konkurranser og kreativt innhold.

Ved å jobbe i en mediebedrift får du muligheten til å dekke og dermed akkreditering til kultur og idrettsarrangementer.

Med andre ord er dette en svært spennende og unik stilling hvor du får testet deg selv med varierte oppgaver hver dag.

Vi søker deg som:

Har interesse for radio

Erfaring eller utdanning innenfor media/kommunikasjon/salg/marked

Er kreativ og løsningsorientert

Tar initiativ og finner selv relevant innhold

Pratsom og ikke redd for å komme i kontakt med nye mennesker

Ikke er redd for å intervjue selebre personer

Lærer raskt

Har et lokalt engasjement

Vi tilbyr:

Gode arbeidsforhold i moderne lokaler

Variert arbeidshverdag med spennende arbeidsoppgaver

Fast lønn med mulighet for mer lønn i form av provisjon ved annonsesalg

Unik arbeidserfaring innenfor flere felt

Gode fremtingsmuligheter innenfor mediebransjen og salgsbransjen

Kaffe/te og frukt

Stillingen er en 100% stilling med primær arbeidstid mellom 8-16, noe ettermiddagsarbeid og kveldsarbeid må påberegnes.

Søknadsfrist er 10. juni, men med rette kandidat kan vi korte ned søknadsfristen og ansette fortløpende. Start og opplæring bør helst skje i løpet av sommeren.

Ta kontakt med stasjonssjef Benjamin Solås på mail benjamin@radio3.no eller telefon 41507602 for å søke på stillingen eller mer informasjon rundt å jobbe i Radio 3 Bodø. Vi håper å høre fra deg!

