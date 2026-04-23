Rekordtidlig åpning for Bodø Golfpark

En snøfattig vinter og mild vår har gitt avkastning for Nord-Norges største golfklubb. Bodøs golfere kunne glede seg over en rekordtidlig åpning på Myklebostad.

24. April er det tidligste golfbanen i Bodø noen sinne har åpnet, da også bare 9 hull. I år kunne Sigve Bollestad og banemannskapet på Bodø Golfpark åpne alle 18. hull allerede 18. april.

Nesten en uke tidligere enn det som noen sinne er klart.

Det er tydelig at Bodøs golfere har gledet seg over akkurat det. Daglig leder Bollestad kunne fortelle at de ikke bare hadde rekordstort oppmøte på dugnad før baneåpningen, men at startlistene har vært helt fullbooket gjennom åpningshelgen.

For nye golfere er det også godt nytt, for nå blir det mer tid til kurs og flere nye golfere får muligheten å prøve seg. For mer informasjon om kurs og datoer se bodogolfpark.com.

Vi tok en prat med golflederen ute på Myklebostad. Dette hadde han å si om den rekordtidlige åpningen: