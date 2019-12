Roxette-vokalist er død

Den folkekjære artisten Marie Fredriksson, kjent for å være vokalist i Roxette er død 61 år gammel.

– Det er med stor sorg vi må meddele at en av våre største og mest elskede artister er borte. Marie Fredriksson gikk bort på morgenen den 9. desember som følge av sin tidligere sykdom, skriver manager Marie Dimberg i en pressemelding.

Hun etterlater seg ektemann og to barn.

Roxette ble dannet i 1986 og har solgt over 80 millioner plater i hele verden. De har holdt flere konserter i Norge, senest sommeren 2015, duoen spilte på Parkenfestivalen i Bodø i 2012.

Parkenfestivalen la dette ut på sin facebookside i dag:

– I kveld mimrer vi tilbake til Rensåsen 2012 og allsangen mellom Roxette og et publikum som var sjarmert i senk!

Hvil i fred Marie Fredriksson!

I pressemeldingen ber familien om respekt i sorgen. Det opplyses også om at begravelsen vil gjennomføres i stillhet med bare Maries nærmeste familie til stede.

Sykdomsplaget

I 2002 ble Marie Fredriksson rammet av en hjernesvulst, og legene ga henne ett år igjen å leve. Tre år senere kunne hun fortelle at hun var frisk.

Men i 2016 varslet hun at på grunn av ettervirkninger av sykdommen, orket hun ikke lenger å holde konserter eller spille inn nye album med Roxette. Dermed ble en stor sommerturné som var planlagt innstilt.

På 60-års dagen i fjor slapp Fredriksson singelen «Sing me a song», som ifølge henne selv var en gave til fansen for all støtten de hadde gitt henne.

«Å få slippe denne låten på bursdagen min er min måte å vise min takknemlighet for all kjærlighet og støtte jeg har fått gjennom årene. Dette er min 60-årsgave til meg selv og til fansen min», skrev hun i en pressemelding.

