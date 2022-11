Sikret Norgesmesterskap til Bodø

I 2023 blir det nok en gang arrangert et Norgesmesterskap i Bodø, og for andre gang på tre år kommer blant Norges beste golfere til Bodø.

Mens det i 2021 var landets beste blant de unge lovende som konkurrerte i Junior NM ute på Bodø Golfpark Myklebostad, er det den andre enden av skalaen som skal bryne seg på de unike forholdene her nord denne gangen.

Landets beste seniorer kommer nemlig til Bodø for å spille Senior NM helga 1-2 juli i 2023.

– Dette er stort og noe vi har jobbet for å få arrangere i Bodø Golfpark på Myklebostad i mange år. Det er kø av klubber som gjerne vil arrangere denne turneringen. Men neste år får vi den til Nord-Norge og Bodø! Man skal være klar over at det ikke er noe «gamlehjem» som deltar i NM Senior! Deltakerne er fordelt på flere klasser i aldersgrupper fra 50 år og oppover, med andre ord «i sin beste alder» sier daglig leder i Salten Golfklubb/Bodø Golfpark Sigve Bollestad

Hvert år søker golfklubbene i hele landet på å få arrangere de turneringene som Norges Golfforbund (NGF) er ansvarlig for. Salten Golfklubb har tidligere arrangert 2 store turneringer i regi av NGF, Titleist tour for junior i 2016 og Junior NM i 2021, med gode tilbakemeldinger.

Nå har klubben fått en gledelig beskjed om at vi skal få arrangere Senior NM i 2023. Det er for golfere i hele landet som er over 50 år, det spilles i flere klasser for både damer og herrer. Vi forventer over 100 deltakere, og ser frem til en spennende helg på Bodø Golfpark.

Vi tok en prat med daglig leder på Bodø Golfpark om tildelingen, hør den her: