Sikret seg jackpotten en varm julikveld

En varm sommerdag i juli ble ekstra hyggelig for én heldig bingospiller hos Radio 3 Bodø.

Silje Marie Berg stakk nemlig av med jakpoten under mandagens andre spill, og kunne ta med seg hele 12 000 kroner hjem. Ett av kveldens to lykketall gikk nemlig etter 62 trekk, og Berg fikk en ekstra hyggelig sum for å vinne på kveldens tre-rader.

Lykketallet 79 ble foreslått av Marita Olufsen, som sørget for en ekstra ferieslant til den glade vinneren.

