Sjekk den flotte butikken

Lykke Binderi har valgt å flytte på seg etter ni år i Torghallen. I Sentrumsgården har de nå fått kanskje Norges fineste blomsterbutikk?

I mars åpnet den lokale blomsterbutikken i nye lokaler vegg i vegg med Rema 1000 i Sentrumsgården. Det nye synet som nå møter forbipasserende i kjøpesenteret forbløffer de fleste, for det er ingen vanlig blomsterbutikk man ser.

I tillegg til vakre blomster pryder nå vakker dekor og mange lekre detaljer sentrumspassasjen, se bilder nederst i saken.

Vi tok en prat med innehaver Anne Willumsen om hvorfor de har valgt å flytte butikken sin.

– Her får vi større plass å boltre oss på, i tillegg er det lune og varme lokaler som passer bra for en blomstervirksomhet. Vi synes det er topp her og det er veldig hyggelig å komme inn i sentrumsgården, sier hun.

Eier av sentrumsgården uttalte tidligere til AN at han spesifikt har prøvd å fått akkurat Lykke inn i gården lenge, og endelig lyktes han. Hvorfor ville han ha akkurat dere inn?

– Han synes vel kanskje vi er flinke, noe må det vel være? svarer Willumsen med et smil før hun legger til at det var kanskje det som manglet i Sentrumsgården og som passet bra inn her. Blomster skaper mer opplevelser til handlegaten sier hun.

– Jeg tror vi blir å trives veldig bra i Sentrumsgården hvor vi fortsatt er i hjertet av Bodø sentrum, avslutter hun.

Se bilder fra den nye blomsterbutikken i Sentrumsgården: