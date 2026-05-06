Skellefteå AIK ble mestere – igjen

I Bodø finnes det ingen ishockey, vi har heller ingen ishall for å utøve verdens mest populære vinteridrett. Derfor må de som er interessert i den store verdenssporten se over grensa.

Nærmeste by med et ordentlig lag finner vi da i Saltenværingenes ferieparadis Skellefteå. Nå har laget, som også har mye tilfelles med Bodø/Glimt, blitt mestere i Sverige igjen.

I helga vant de nemlig den avgjørende kampen mot skånelaget Rögle, og kunne krone seg som svenske mestere for femte gang i klubbens historie.

I Bodø finnes det flere engasjerte supportere til norrlandslaget, og det er derfor gledelig at Bodø sitt «lokale» hockeylag nok en gang er best i landet.

Fellesnevnerne mellom Skellefteå AIK og Bodø/Glimt er mange. Begge spiller i gult og svart og begge kommer fra en liten by nord i landet, men er likevel landets beste lag.

I tillegg er begge lagene kjent for å produsere egne spillere og laget består av mange egenutviklede spillere, god klubbdrift er også en fellesnevner for lagene.

Tross mange Bodø og Saltenværinger følger spent med gjennom sesongen på våre venner i Skellefteå må vi nok en gang stille oss spørsmålet, skal vi aldri få en ishall i Bodø?

Bodø er landets største by uten ishall. Det har vært snakk om flere ganger å få laget det i byen, men aldri har det blitt gjennomført. Vi spurte Ordfører Odd-Emil Ingebrigtsen om temaet, hvor han bekrefter at en ishall til Bodø er langt unna.

– Jeg må nok dessverre skuffe med å si det nok blir lenge til vi kan bygge en ishall i Bodø. Iallfall om det skal være offentlig finansiert. Første prioritet for vi som styrer i dag er å få plass nytt sykehjem. I tillegg må vi betale forpliktelser vi allerede er bundet av. Bodø kommune har for eksempel svært store lån, langt over det som er anbefalt. Det er spesielt viktig å få kontroll på nå når rentene ligger an til å økes. Om noen med midler til det ønsker å bygge et slikt anlegg er jeg selvsagt positiv. Det hadde vært et løft for idretten, fortalte han til Radio 3 om ishall i Bodø.

Enn så lenge må vi derfor fortsette å følge med på Skellefteå AIK, som blir vårt nærmeste hockeylag da det for øyeblikket ikke er interesse fra politisk ståsted å etablere en arena hvor barn og unge kan nyte hockey, kunstskøyting, skøyteløp og all annen glede man kan utøve på en helårs skøyteis.