Slik blir 17. Mai 2024 i Bodø

Nasjonaldagen nærmer seg med stormskritt.

Årets 17. mai-komité har jobbet iherdig siden september for å ferdigstille årets program.

Så lenge været holder seg, ligger alt til rette for en nydelig feiring i Bodø også i år.

Tradisjon tro, sparkes feiringen i gang med musikk i gatene fra klokken 07.00, etterfulgt av speidersamling og tog.

17. mai-komiteen fremhever spesielt blålystog, borgertoget og fest for eldre i Bodin leir som arrangementer verdt å få med seg. Fest for eldre er et gratis tilbud som forsvaret har opprettholdt, selv etter forsvaret forlot Bodø som lokasjon. Billetter kan hentes i kommunens servicetorg fra 29. april til 13. mai og er helt gratis.

Vi tok en prat med Pål Fritzon, som leder 17. mai-komitéen for første gang.

Se fullstendig program nederst i saken.

Hør innslaget her: